Disparition d’équipements aéroportuaires et autres matériels: Les syndicalistes à la rescousse de Cheikh Abiboulaye Diéye

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2024 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

Le Syndicat unitaire et démocratique des travailleurs des aéroports du Sénégal (Sudtras) et le Syndicat des personnels des aéroports du Sénégal (Spas) ont publié un communiqué conjoint pour éclairer la lanterne de l’opinion sur la disparition d’équipements aéroportuaires et matériels de l’ancien aéroport Léopold Sédar Senghor.



Les secrétaires généraux des deux syndicats, Djibril Sakho de (Spas), et Ass Malick Ndoye du (Sudtras) viennent ainsi à la rescousse du directeur général de l’Aibd, Cheikh Bamba Dièye. Pour les syndicalistes, cette disparition d’équipement aéroportuaire et matériel date de 2021. Une date qui rappelle la fusion Ads-Aibd. «Nous avons constaté, depuis quelque temps, que des esprits mal intentionnés se sont engouffrés dans cette prise de parole syndicale, pour faire amalgame. Ils ont poussé la caricature jusqu’à vouloir associer dans ce scandale, le nouveau Directeur général qui vient d’arriver à Aibd il y a moins de 4 mois», lit-on dans le communiqué, parcouru par Bes Bi.

