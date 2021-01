Disparition de Diary Sow: La publication de son 2e roman, intitulé, "Les masques tombent..." suspendue

Portée disparue depuis le 4 janvier, Diary Sow, brillante élève en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris n’a toujours pas donné signe de vie. La jeune femme devait, dans les prochaines semaines, publier son deuxième roman intitulé « Les masques tombent... », conçu comme la suite du premier, aux éditions L'Harmattan Sénégal. Selon "Le Parisien", le projet est suspendu pour le moment.



"Diary est la deuxième d'une famille de six enfants (trois garçons et trois filles). Sa mère, Bineta, est femme au foyer. Son père, lui, était pâtissier. Il est décédé en avril 2020 des suites d'une attaque cardiaque. Son père était aussi son ami, souligne l'oncle de Dakar. Ils étaient très liés. Lorsque j'ai vu Diary, l'été dernier au Sénégal, elle semblait avoir trouvé la force de dépasser cette épreuve de la vie. Elle avait en tout cas terminé sa première année de classe préparatoire à Louis-le Grand sans difficulté particulière, avec même un certain brio, d'après ce que j'ai compris".



Une enquête a été ouverte pour tenter de la retrouver. Diary Sow a été désignée en 2018 et 2019 "meilleure élève du Sénégal" et est l’auteure d’un roman : "Sous le visage d’un ange" (L’Harmattan, 2020).

