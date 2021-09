Disparition de Françoise Bernard Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Septembre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Et Catherine Saunier-Talec, directeur chez ce même éditeur de préciser dans un communiqué de presse qui pourrait être la conclusion de son éloge funèbre "Nous garderons au sein d’Hachette Livre le souvenir d’une femme élégante, simple et généreuse, et dans notre catalogu...





Source : Décédée centenaire le 19 septembre, elle n’était ni romancière, ni diva et encore moins aventurière, elle avait tout simplement révolutionné la cuisine familiale comme l’a fait remarquer la maison Hachette Pratique.Source : https://www.podcastjournal.net/Disparition-de-Fran...

