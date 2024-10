Disparition de Gülen aux Usa: Madiambal Diagne aux obsèques…

Bloqué à l’aéroport de Diass pour une histoire de passeport diplomatique inexistant, le journaliste Madiambal Diagne a finalement quitté Dakar pour le Canada. A partir d’Ottawa, l’ancien président du Conseil d’administration de la défunte école sénégalo-turque « Yavuz Selim », s’est rendu aux Etats Unis d’Amérique (Usa), pour assister aux obsèques de l’Imam Fethullah Gülen Hocaefendi, rapporte "Le Témoin".



Ce grand chef religieux turc est décédé le lundi 21 octobre, à l’âge de 83 ans, aux Etats-Unis, où il s’était exilé suite aux persécutions du président Tayyip Erdogan. Dans son discours funèbre, Madiambal Diagne dit ce que la disparition de l’Imam Hocaefendi, est une grande perte pour l’humanité, pour la Umma islamique, « Hocaefendi était un prédicateur turc réfugié aux États-Unis et pourchassé par le régime de Tayyip Erdoğan. C’est quelqu’un qui a été connu pour son humanisme, il a été connu pour sa vocation d’enseignant, sa vocation d’éducateur. Il a développé à travers le monde, le réseau Hizmet, qui est un réseau international de solidarité et d’entraide » a-t-il reconnu à l’endroit du défunt.



Pour Madiambal Diagne, ce réseau Hizmet a également eu des ramifications dans le domaine de l’éducation, ce qui a permis au Sénégal d’implanter les écoles Yavuz Selim, qui ont connu un grand succès, que tout le monde a pu observer dans ce pays. « C ’était un fleuron de l’éducation nationale au Sénégal, un fleuron qui avait permis aux jeunes Sénégalais d’avoir une éducation de qualité. Cette école avait une réputation, non seulement au niveau national, mais également au niveau international », a déclaré le Directeur général du groupe Avenir Communication, à l’occasion des obsèques de son défunt ami Fethullah Gülen Hocaefendi. « J’avais des relations personnelles très approfondies avec Hocaefendi. J’avais l’habitude de le rencontrer dans sa retraite en Pennsylvanie, aux États-Unis et il me faisait l’amitié de me convier à des échanges. J’avais noté son caractère, ou bien son éclectisme, et surtout son intérêt pour le Sénégal et notamment pour les enseignements de Serigne Touba, des enseignements desquels il se sentait très proche », a rappelé Madiambal Diagne depuis les Usa, précise le journal.