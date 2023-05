Disparition de Ousmane Sonko : Myterious Team menace et donne un ultimatum de 24H au gouvernement. Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2023 à 01:31 | | 0 commentaire(s)|

Le groupe de hackers Mysterious Team qui a récemment revendiqué l’attaque cybernétique de certaines plateformes de l’État dont le site de la présidence de la République et des sites de plusieurs institutions de l’État a rédigé, en début de soirée, un tweet pour se préoccuper de la disparition du leader de Pastef - les patriotes, Ousmane Sonko. Mysterious Team menace et donne un ultimatum pour dérouler une nouvelle action si l’opposant reste encore introuvable dans les prochaines 24 heures.



« Nous vous donnerons 24 heures #Senegal Gouvernement pour trouver ou libérer SONKO.



SI VOUS NE LE VOULEZ PAS, APRÈS 24 HEURES, VOUS REGARDEZ QUELQUE CHOSE DE GRANDE SURPRISE.



24 HEURES DONNÉES PAR NOUS AU GOUVERNEMENT SÉNÉGAL.. . », a écrit le groupe sur sa page Twitter.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Disparition-de-Ousmane-S...

Accueil Envoyer à un ami Partager