Disparition de quatre camionneurs marocains entre le Burkina Faso et le Niger

Quatre camionneurs marocains sont portés disparus depuis samedi alors qu'ils se trouvaient sur une route entre le nord-est du Burkina Faso et l'ouest du Niger, a appris dimanche l'AFP d'une source à l'ambassade du Maroc au Burkina Faso.



La trace de ces ressortissants marocains, qui circulaient à bord de trois camions différents, "a été perdue entre Dori au Burkina Faso et Téra au Niger", a indiqué la source de l'ambassade du Maroc au Burkina Faso, sous couvert d'anonymat.



Ils "ont emprunté un itinéraire qui traverse une zone à très haut risque, où s'activent des cellules terroristes et des groupes armés connus pour leurs actes de pillages réguliers visant des transporteurs" routiers, a-t-elle précisé.



L'ambassade marocaine est "en coordination étroite" avec les autorités burkinabées afin de retrouver les quatre disparus.



"Emprunter l'axe Dori-Téra, sans escorte, et visiblement sans avoir pris le temps de s'informer sur la situation sécuritaire de la zone, constitue en soi un aventurisme de la part de ces camionneurs, qui ont fait fi de toute mesure de prudence préalable à leur voyage", a-t-on souligné de même source.



"Les opérateurs de transport ont l'obligation absolue de respecter les protocoles de sécurité établis", a rappelé la même source.



Le Burkina Faso, comme ses voisins le Niger et le Mali, est confronté depuis des années aux attaques de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l'Etat islamique.

