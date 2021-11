Disparition du Khalife de Lobodou: Macky Sall endeuillé Le khalife de Lobodou, Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, 108 ans s'est éteint Le Khalife de Lobodou, situé dans la zone du Lac de Guiers, Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, a été rappelé à Dieu ce dimanche. Le khalife qui était un ami de longue date du président de la République du Sénégal, Macky Sall, a longtemps prié pour la stabilité au Sénégal et pour le chef de l'Etat. A travers cette nouvelle, Leral présente ses condoléances au Président Macky Sall, à la communauté de Lobodou, à sa famille et à toute la Ummah.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Novembre 2021 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|



