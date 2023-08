Disparition mystérieuse d’une femme enceinte (Photo)

C’est une famille très inquiète qui s’est livrée à la presse pour retrouver un des leurs. Une mère de famille, dont l’ainé est âgé de 19 ans, est portée disparue depuis ce lundi 14 août 2023. Après des heures sans nouvelles, sa famille a finalement posté son image pour faciliter les recherches, informe Sanslimitesn.



Cette mère de famille, Mame Fama Coundoul, plus connue sous le nom de Maman et qui habite à la Cité Asecna, a informé sa famille qu’elle se rendait à Gadaye. Il était 09 du matin lorsque Maman, en état de grossesse très avancé, a quitté la maison pour aller marcher et se promener.



Une fois arrivée à Gadaye, Maman a appelé la femme de son frère pour lui informer qu’elle est en cours de route pour leur rendre visite. Sa famille de la Cité d’ASECNA croyait que Mame Fama Coundoul a passé la journée avec la femme de son frère en compagnie de son fils. Mais c’est vers 23 heures que les proches se sont inquiétés après avoir remarqué qu’elle tardait à revenir à la Cité Asecna.



Ils l’ont appelé, Maman Coundoul a ensuite décroché le téléphone pour demander à la personne au bout du fils de venir la récupérer car elle ignore l’endroit où elle se trouve. Malheureusement pour ses proches, le téléphone de Maman Coundoul s’est éteint avant de terminer la conversation.



Selon la famille, le mari de Mame Fama Coundoul est un immigré.