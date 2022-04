Disponibilité des statistiques : 1er Forum annuel du Dialogue entre producteurs et utilisateurs Rédigé par leral.net le Mardi 26 Avril 2022 à 22:49 | | 0 commentaire(s)| Ce mardi, le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, à travers la direction de l’Equité et de l’Egalite de Genre (DEEG), en collaboration avec ONU femmes, a tenu le premier Forum annuel du dialogue entre producteurs et utilisateurs de données sur la disponibilité des statistiques. Le but de cette rencontre est de créer un cadre de dialogue entre producteurs et utilisateurs de données statistiques sensibles au genre, pour pouvoir discuter des enjeux relatifs au secteur et de recueillir les attentes des différentes parties prenantes.



