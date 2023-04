Dispositif de vidéosurveillance : La CDP insiste sur le respect et la protection des données personnelles Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2023 à 18:19 | | 0 commentaire(s)|

La Commission de protection des Données Personnelles (CDP) a examiné plusieurs dossiers de demandes d’autorisation et de déclarations de traitements de données à caractère personnel au cours de ces premiers mois de l’année 2023. La CDP rappelle la nécessité de respecter les droits des personnes et les finalités prévues par la loi sur la protection des […] La Commission de protection des Données Personnelles (CDP) a examiné plusieurs dossiers de demandes d’autorisation et de déclarations de traitements de données à caractère personnel au cours de ces premiers mois de l’année 2023. La CDP rappelle la nécessité de respecter les droits des personnes et les finalités prévues par la loi sur la protection des données personnelles. La CDP souligne dans son rapport avoir reçu des plaintes et signalements de citoyens, et effectué des missions de contrôles sur sites. Par ailleurs, au cours de ce trimestre, la CDP a procédé à l’homologation d’une charte de politique de protection des données personnelles et d’une charte commune de gestion et d’exploitation de données. Au cours de ce premier trimestre de l’année 2023, la Commission a traité quarante-quatre (44) dossiers, dont trente-deux (32) déclarations et onze (11) demandes d’autorisation. La CDP informe avoir par ailleurs effectué deux (02) missions de contrôle sur site, dont une (01) déclaration simplifiée et un (01) contrôle classique sur décision de la session plénière. Suite à une plainte, et sur instruction de la présidente de CDP, une visite d’inspection a été également menée à Thiès. La CDP dit constater une tendance forte à l’utilisation de dispositifs de vidéosurveillance «intelligente», installés dans des camions de transport d’hydrocarbures. Ce système de vidéosurveillance intelligente désigne des dispositifs vidéo, auxquels sont associés des traitements algorithmiques mis en œuvre par des logiciels, permettant une analyse automatique des images, en temps réel et continu. La CDP rappelle la nécessité de respecter les droits des personnes concernées et les finalités prévues par la loi sur la protection des données personnelles, mais également la jurisprudence de la CDP en matière de vidéosurveillance. O.B



Source : https://lesoleil.sn/dispositif-de-videosurveillanc...

