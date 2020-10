Dispositif sanitaire pour le Maouloud : le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr pour un Gamou sans cas de Covid-19 Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr (ADS), a appelé, avant-hier, tout le personnel de santé à redoubler de vigilance et de rester endurant pour barrer la route à la pandémie de Covid-19, le jour de la célébration de l’édition 2020 du Mawlid

Éviter au Sénégal de connaître une vague de contagion au terme de la cérémonie marquant la naissance du Prophète Mouhamed (PSL). C’est le vœu du ministre de la Santé et de l’Action sociale qui a été reçu, avant-hier, par les dignitaires religieux de Ndiassane, Thiénaba et Keur Mame El Hadj. Il y était pour constater le dispositif sanitaire mis en place, dans le cadre du Gamou célébré ce jeudi.



Même si la tendance baissière se confirme au jour le jour, il invite le personnel de santé et de l’action sociale à ne pas baisser la garde. Pour lui, le combat contre le nouveau coronavirus se poursuit et ne prendra fin que le jour où le pays va se réveiller avec zéro cas. En attendant, il a dit toute sa satisfaction vis-à-vis des dispositions mises en place pour minorer les risques de contamination lors du Mawlid.



“Nous avons effectué ce long périple pour voir le dispositif mis en place pour préparer le Gamou. Vous savez que le Gamou de cette année se tient dans un contexte assez particulier caractérisé par une pandémie. Et, de ce point de vue-là, nous devons être extrêmement rigoureux dans le dispositif mis en place pour permettre un respect strict des mesures barrières. Donc, j’ai tenu personnellement à faire ce grand périple pour voir si, sur place, toutes les dispositions sont prises pour minimiser le risque. Et effectivement, nous avons constaté que l’élément le plus essentiel dans la riposte y est : c’est la prise de conscience du risque’’, s’est félicité Abdoulaye Diouf Sarr.



Outre cette prise de conscience des uns et des autres, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a remarqué un autre élément indispensable : l’action qui suit cette prise de conscience est d’accompagner la mise en place d’un dispositif approprié.



Après analyse de tous ces éléments, Abdoulaye Diouf Sarr espère qu’il n’y aura pas un impact négatif au niveau de la pandémie, au terme de la célébration de la Nuit du Prophète Mouhamed (PSL).

EnQuête



