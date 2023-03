Dissidence au sein du SNPTPG: Des agents de la Sar démissionnent et créent le Collectif des pétroliers et gaziers du Sénégal Le Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz (Snptpg) est plongé dans une crise profonde. Mécontents en effet de la gestion de leur secrétaire général, Cheikh Diop, qui a tenu un congrès sans les y associer, des travailleurs de la Société africaine de raffinage (Sar) ont fait face à la presse pour annoncer leur démission du Snptpg et la mise sur pied d’une nouvelle structure syndicale dénommée «Collectif des pétroliers et gaziers du Sénégal (Cpgs)».



Dans l’espace syndical pétrolier et gazier du Sénégal, il faudra maintenant y ajouter le Collectif des pétroliers et gaziers du Sénégal(Cpgs). Une structure portée sur les fonts baptismaux par les travailleurs de la Société africaine de raffinage (Sar) qui ont démissionné du Syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz que dirige Cheikh Diop. «Après avoir constaté avec regret et désolation l’organisation d’un simulacre de congrès du Sntpg qui n’a pas respecté les procédures normales et dont l’objectif principal était l’achèvement du plan cité ci-dessus, des délégués du secteur se sont démarqués de cette forfaiture en toute responsabilité. Ceci n’était qu’un prétexte pour exécuter un plan de confiscation du syndicat du pétrole avec ses propres hommes à la retraite. Plan orchestré par ce prétendu président de la Cnts/Fc. Nous n’allons pas nous attarder sur cette situation de forfaiture car n’étant qu’un bref exposé des motifs ayant conduit à la situation actuelle qui prévaut dans le milieu syndical du pétrole», souligne leur porte parole Assane Guèye. Et ce dernier de poursuivre : «C’est pourquoi il a été créé le Collectif des pétroliers et gaziers du Sénégal (Cpgs) et dont la date d’aujourd’hui, c’est-à-dire ce 1er mars 2023, marque le démarrage effectif et officiel de ses activités.»



Fustigeant encore la gestion du Sntpg, mentionne L'As, ces employés de la Sar promettent une rupture dans le champ syndical par l’émergence de ressources humaines de qualité basées sur une gestion collégiale. «Le Sénégal sera très bientôt un pays producteur de pétrole, une raison supplémentaire pour avoir une représentation syndicale forte et crédible au service essentiellement des travailleurs. Le secteur pétrolier sénégalais regorge de membres actifs capables de relever tous les défis qui se profilent à l’horizon de l’exploitation pétrolière. Donc, il est inconcevable de penser un seul instant que parmi tous les délégués mandatés par leurs différentes structures, personne ne soit en mesure de diriger un syndicat».



Ce collectif se veut comme une instance de représentation, d’expression et de prise en compte des préoccupations des travailleurs pour la défense de leurs intérêts matériels moraux. Donc, le Cpgs sera une instance de réflexion, d’échanges et de propositions pour une participation active et fructueuse à l’activité pétrolière de notre cher Sénégal au profit de tous ses acteurs. Dès à présent le Cpgs entend migrer dans un avenir très proche et avec la volonté du Dieu Tout-Puissant vers un nouveau syndicat du pétrole. Nous scellerons aussi des partenariats avec toute structure syndicale crédible épousant une même idéologie et les mêmes principes directeurs de fonctionnement démocratiques». Il conclut en tendant la main aux autres travailleurs du secteur, en vue de relever le défi.

