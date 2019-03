Dissolution de l’Assemblée nationale : « L’idée de Aissata Tall Sall est tout à fait cohérente »

Dans la haute politique, il y a aussi des usines de fabrication d’idées. Il en existe de véritables ouvriers et cette hypothèse-vœu de dissolution de l’Assemblée nationale et de couplage des Législatives et des Locales, lancée par Me Aissata Tall Sall, a quelque chose de bien harmonisé pour n'être qu'une simple opinion. L’on a connu de grands hommes politiques experts en ballons de sonde, qui ont théorisé l’augmentation du nombre de députés par exemple. Et on connait la suite puisque c’était comme un oiseau qui, petit à petit, faisait son nid. Pour cette proposition de la députée de « Osez l’avenir », ça y ressemble encore.



Quand c’est le président du groupe parlementaire de la majorité qui acquiesce, il y a fort à parier que c’est déjà dans les tiroirs. « Je pense que le Sénégal sort d’un septennat pour passer à un quinquennat, il est tout à fait judicieux de réfléchir à ce que les élections législatives et l’élections présidentielle se tiennent dans la même année. Autrement dit, que les Législatives puissent se passer après la présidentielle de 2024 », a dit hier Aymerou Gningue sur I-Radio.



Le chef de majorité parlementaire trouve « tout à fait cohérente » cette idée parce que le Sénégal n’a pas besoin de s’installer dans une campagne électorale permanente. Il estime, tout de même, que « c’est une idée qu’il faut creuser ». Mais Aymerou Gningue d’ajouter : « c’est une proposition qu’elle (Aissata Tall Sall) fait, mais je pense qu’il y a d’autres pistes qu’on peut explorer ».











Le Quotidien

