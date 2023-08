Dissuasion des jeunes contre l’émigration clandestine: La Mairie de Joal-Fadiouth met en place une brigade de surveillance

A l’occasion de la fête du 15 Août, la Mairie de Joal-Fadiouth, en collaboration avec la Fédération Sénégalaise de natation et de sauvetage, a organisé ce samedi, la première édition de la course. Plus de 200 nageurs, issus des régions de Kaolack, Dakar, Thiès et Fatick, ont participé à cette compétition. Une occasion qu’a saisie le maire de Joal Fadiouth, Aïssatou Sophie Gladima, pour mettre sur pied une brigade de surveillance et de dissuasion des jeunes qui seraient tentés de prendre les pirogues pour l’Europe.