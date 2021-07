Distribution d’eau potable : Macky Sall a inauguré la troisième usine de Keur Momar Sarr Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juillet 2021 à 00:53 | | 0 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat, Macky Sall, en visite samedi dans le département de Louga (nord) a procédé dans l’après-midi à l’inauguration d’une troisième usine de traitement d’eau potable à Keur Momar Sarr, une localité située à une cinquantaine de kilomètres de la capitale régionale. Le président a notamment inauguré l’infrastructure dénommée KMS3 en présence de la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales, Aminata Mbengue Ndiaye, du ministre de l’Industrie, Moustapha Diop, et entre autres, du président du Conseil départemental de Louga, Amadou Mberry Sylla. L’ambassadeur de la France au Sénégal, Philippe Lalliot, le ministre en charge e l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, et le maire de la commune de Keur Momar Sarr étaient également de la partie. De même que le directeur de la société Sen Eau, Jany Arnal et directeur général de la Société nationale d’exploitation des eaux du Sénégal (SONES), Charles Fall. Les travaux de cette usine avaient été lancés en avril 2018 à Fandène (Thiès), par le président Sall. La nouvelle usine est considérée par ses concepteurs comme étant le plus grand ouvrage hydraulique jamais construit au Sénégal. L’érection de l’infrastructure, pilotée par le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement à travers la SONES, s’inscrit dans le cadre des actions prioritaires du Plan Sénégal émergent (PSE), la stratégie nationale de développement du Sénégal. KMS3, dotée d’une conduite d’eau de 216 km, est implantée dans une localité située au bord du lac de Guiers dans la région de Louga, d’où est prélevé l’essentiel de l’eau courante de Dakar et de certaines zones urbaines. La nouvelle usine qui a nécessité un financement de 284 milliards de francs CFA, fait partie « des réponses à une demande qui monte en flèche sous l’effet de la croissance démographique et l’érection de nouveaux pôles urbains (…)’’. Elle ‘’permettra d’augmenter de 50% la production en eau de la région de Dakar ». Elle va produire ainsi 100.000 m3 d’eau/jour, c’est-à-dire 100 millions de litres d’eau par jour durant sa première phase, puis 200.000 m3 d’eau/ jour dans la deuxième phase, afin d’améliorer la qualité de l’eau pour un million de personnes et sa disponibilité 24h sur 24 dans les ménages. Son objectif est de sécuriser l’alimentation en eau potable de l’agglomération de Dakar ainsi que des nouveaux pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose, et la zone aéroportuaire de Diass. Le projet cible aussi Thiès, la Petite-Côte et les localités traversées par la conduite et situées dans les zones de Louga, Kébémer, Ndande, Pire, Mékhé, Tivaouane, Thiès et Rufisque. Le 28 avril dernier, l’usine a commencé à injecter les premiers 100 000 m3 sur le réseau, ce qui a nettement amélioré la distribution de l’eau à Dakar et dans sa banlieue. Les premiers 100 000 m3 sont dans le réseau et livrés aux consommateurs qui, depuis le 2 mai, ressentent une nette amélioration de la disponibilité de l’eau », s’est réjoui récemment le Chef de l’Etat Macky Sall sur sa page Facebook. Le président Sall assure que « le gouvernement s’est résolument engagé à terminer les travaux permettant d’injecter les deuxièmes 100 000 m3 de KMS3 et la construction de l’usine de dessalement qui apportera 50 000 m3 dans sa première phase ». Pour le chef du projet, Babou Ngom, l’usine injecte actuellement un volume d’eau supérieur aux besoins des populations. « Nous sommes obligés d’arrêter certaines productions comme les forages. Pour que les 200 000 m3 d’eau puissent arriver à Dakar, il faut un autre ouvrage, un suppresseur (qui sera construit en 2022) au niveau de Mékhé (Thiès) pour évacuer toute cette production à Dakar », a-t-il dit.



