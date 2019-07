Distribution d'énergie : Avec Vinci Énergies, la Senelec réceptionne un nouveau parc d'engins lourds. Des équipes techniques et commerciales disponibles H24 pour une meilleure qualité de service.

Dans le cadre de la matérialisation du projet structurant "Pôles 2020", la Senelec avec son partenaire financier, Vinci Énergies ont procédé ce matin à Diamniadio, à la réception de matériel pour la facilitation de la distribution d'énergie. Ce matériel composé de camions, grues et nacelles, va s'inscrire dans la facilitation du déplacement, de la recherche de défaut, et des essais de câbles dans certaines zones assez lointaines.



Il y a aussi des appareils dénommés SFX pour la localisation de défauts. Ce sont des appareils qui peuvent être utilisés par des équipes qui vont subir une formation dans les différentes régions pour qu'à terme (un an au moins) elles soient autonomes pour gérer ces anomalies liées au bon fonctionnement de la distribution de l'énergie.

Donc globalement, c'est six (6) appareils et deux 2 camions de recherche de défaut.

Il faut noter que 18 agents de la Sénélec ont été formés pour la manipulation de ce matériel.



Il faut souligner que chaque délégation dans les différentes régions a un nacelle et va recevoir ses clés pour pouvoir utiliser ces machines qui vont participer, aux lueurs de 2020, à la bonne distribution de l'énergie.





