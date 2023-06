Distribution de moutons pour la Tabaski: Direct Aid Society soulage 400 ménages

Comme chaque année, l'ONG humanitaire koweïtienne Direct Aid Society a permis à 400 familles, de pouvoir bénéficier d'un mouton pour la fête de Tabaski.



Mohamed Ahmed Sneiba, Directeur général de l'ONG Direct Aid Society / Bureau du Sénégal, renseigne que cette activité entre dans le cadre du "programme Tabaski" que l'ONG organise annuellement, depuis 1991, au Sénégal. Cette année, 7 régions sont ciblées par l'ONG (Dakar, Kaolack, Thies, Matam et Casamance). Abondant dans le même sens, Dr. Mohamed Saïd Bâ, secrétaire général du Forum Islamique pour le développement et l'éducation au Sénégal, ancien Directeur général de l'Agence des Musulmans d'Afrique (AMA) devenue Direct Aid, revient sur cette activité qui a fini par devenir une tradition, à chaque veille de la fête du mouton.



" C'est une cérémonie qui est devenue une tradition pour le Sénégal, mais aussi dans plusieurs pays africains. L'ONG Agence des Musulmans d'Afrique devenue Direct Aid Society, est une grande ONG Koweïtienne qui a pour mission de venir en aide aux populations, plus particulièrement les plus démunies. Donc, à la veille de la fête de Tabaski, l'ONG a organisé, comme d'habitude, cette cérémonie pour distribuer des moutons aux familles vulnérables ici au Sénégal ", informe-t-il.



Le ministre du Développement communautaire et de l'Equité sociale et territoriale, venu présidé la cérémonie, a apprécié à sa juste valeur la contribution de l'ONG, qui vise, selon lui, à accompagner le gouvernement dans le cadre de sa mission sociale: " Comme vous le savez, le Président Macky Sall a décrété 2023, une année sociale et dans ce sens, il a eu à mettre en œuvre beaucoup d'actions, particulièrement, des subventions à l'endroit de la population sénégalaise dans son ensemble et particulièrement? à l'endroit des populations vulnérables ", a indiqué Samba Ndiobéne Kâ.



Ainsi, le Ministre a rappelé des initiatives du Président Macky Sall a l'endroit de la population, comme les bourses familiales destinées aux populations vulnérables. " Si on a une ONG de ce genre qui accompagne les initiatives de l'Etat, on ne peut que s'en féliciter ", s'est-il rejoui, non sans rassurer l'ONG de la présence de l'Etat à ses côtés pour ce qui est de l'accompagnement mais aussi de l'orientation. Samba Ndiobene Ka qui a magnifié les actions de Direct Aid Society, a, dans la foulée, invité les autres ONG à en faire de même.



Directeur du partenariat et des ONG et maire de Cambérène, le représentant du ministre de l'Intérieur a, pour sa part, magnifié la conformité de l'ONG par rapport aux lois et règlements du Sénégal.



" Direct Aid Society est une ONG qui s'acquitte de toutes ses obligations d'ordre légal et réglementaire au Sénégal. C'est une ONG qui peut servir d'exemple à toutes les autres ONG du Sénégal ", fait-il remarquer. " Je profite de l'occasion pour encourager toutes les ONG du Sénégal à imaginer des mécanismes pareils, pour diminuer drastiquement la souffrance des populations.



L'Etat du Sénégal fait beaucoup d'efforts et cette activité d'aujourd'hui est un bel exemple pour montrer comment certaines ONG participent à l'effort de solidarité nationale exprimée de part et d'autre ", ajoute M. Mbengue qui trouve que ce genre d'initiatives participent à la consolidation de la paix dans la mesure où elles accompagnent la population, en leur permettant " d'avoir le minimum pour s'occuper des questions essentielles ".



" Je les encourage à persévérer dans cet élan de solidarité ", soutient le maire de Cambérène.















Khadija Thioub