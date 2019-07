Distribution des semences à Kaolack: « Aar Li Nu Bokk » dénonce les disparités Le président du mouvement « Aar Li Nu Bokk » de Kaolack, Bassirou Bâ, a constaté sur les ondes de RFM, des irrégularités notées dans la distribution des semences à Kaolack. Il interpelle les Préfets et sous-préfets, sur la nécessité de traiter de manière équitable les paysans.

« Nous ne pouvons pas comprendre que là où certains reçoivent 50 Kg, d’autres se retrouvent avec 20 ou 30 Kg. C’est injuste. C’est de la négligence de la part de ces autorités.

Nous demandons au Chef d’Etat de nous donner des Ministres qui connaissent bien l’agriculture. La qualité et la quantité des semences est à revoir. Autre chose, il y a toujours des paysans qui ont des bons impayés », a relevé le président du mouvement « Aar Li Nu Bokk », Bassirou Bâ.



Ce dernier exhorte l’Etat à s’éloigner des opérateurs et du responsable de Forces paysannes, Aliou Dia. D’après le contestataire, les paysans souffrent du manque de semences et d’intrants agricoles.



Le responsable de Forces paysannes, membre de la commission de distribution, accusé par le mouvement « Aar Li Nu Bokk », accroché, précise que seule l’arachide a connu des difficultés. Mais, insiste-t-il, l’engrais est disponible dans beaucoup de zones. Seulement, dans certaines localités, les paysans réclament de l’engrais pour le mil, c’est-à-dire l’engrais 15/10.



Sur ce, Aliou Dia, relevant des imperfections sur les tracteurs offerts, demande aux opérateurs de transporter dans les délais, le nécessaire agricole pour une bonne agriculture aux destinataires. « La commission nationale ainsi que les commissions locales fonctionnent bien », a-t-il dit.









Leral

