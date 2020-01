Distribution du poisson : les mareyeurs annoncent une grève le 15 janvier prochain Encore une grève annoncée. Il s’agit de celle des mareyeurs du Sénégal, qui ont prévu de bloquer la distribution du poisson à partir du 15 janvier prochain.

Ils comptent ainsi protester contre l’éloignement des marchés au poisson, érigés en dehors des villes, pour la part, et même l’inexistence de ces marchés dans certaines régions du Sénégal, selon le président de la fédération des mareyeurs du Sénégal, Mohammed Sylla qui s’est prononcé sur la RFM.

Soulignant que le poisson est un produit périssable, les mareyeurs demandent de meilleurs conditions de travail, notamment l’amélioration des conditions de transport de leur marchandise et la création de marchés au poisson de proximité dans toutes les régions.



