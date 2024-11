Division des investigations criminelles (DIC) : le journaliste Adama Gaye placé en garde à vue

Le journaliste sénégalais Adama Gaye a été placé en garde à vue ce vendredi à la Division des investigations criminelles (DIC) à Dakar. Avant son audition, il avait publié un message sur sa page Facebook annonçant sa convocation à 16 h, sans en connaître les motifs.



« Je suis convoqué à la DIC. Sénégalaises et Sénégalais, à la communauté diplomatique et religieuse, aux organes de presse, je suis convoqué à 16 h à la Division des investigations criminelles. On ne m’a pas donné la raison de cette convocation, avait-il écrit.



Adama Gaye s’est rendu à la DIC accompagné de son avocat, Me Seydou Diagne. À ce stade, les raisons de sa garde à vue n’ont pas été précisées. L’affaire suscite de nombreuses réactions dans les milieux médiatiques et sur les réseaux sociaux.

