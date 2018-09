Djibo Leyti Ka: 14 septembre 2017 14 septembre 2018, un an déja!

Homme politique qui était plusieurs fois ministres d’abord sous le père de l’indépendance sénégalaise.



Le président poète Léopold Sedar Senghor a qui il fut directeur de cabinet;Abdou Diouf et Abdoulaye Wade;l'enfant de Thiary qui a vu le jour le 21 Février 1948 a été rappelé a dieu le 14 septembre 2017.



Ces parents,collaborateurs et proches a l'image du député Aliou Dia un de ses tous premiers collaborateur d'abord dans leur Linguère natale puis au sein du parti socialiste et a l'URD parti qu'ils ont créé ensemble après leur départ de la formation de verts.



Il a été porté a la tété de la présidence de la commission nationale du dialogue des territoires par le président Macky Sall,poste qu'il a occupé jusqu’à son rappel a dieu.



Ces amis,collaborateurs,proches et parents comptent organiser le vendredi prochain date anniversaire de son rappel a dieu une cérémonie de pierres et de récital de coran dans son village natale Thiary.



Ces prochain veulent également que le nom de Djibo Leyti Ka soit porté par une institution,rue ou autre structure pour vu a ce qu’il a fait dans ce pays.

