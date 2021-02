Djibouti, confetti à haute valeur stratégique pour Paris, et bien d'autres Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Février 2021 à 00:51 | | 0 commentaire(s)|

Ilot de stabilité prisé dans une région troublée, Djibouti offre un point d'appui stratégique à la France qui compte bien y maintenir sa plus grande base militaire à l'étranger, à l'issue de la renégociation de ses accords de défense avec le petit Etat d'Afrique de l'Est. Le président Emmanuel Macron devrait recevoir vendredi à l'Elysée son homologue Ismaïl Omar Guelleh, après lui avoir rendu visite en mars 2019.



En ce début février, l'activité des Forces françaises de Djibouti (FFDJ) bat son plein: stage d'aguerrissement désert pour des militaires français et djiboutiens, exercice de police du ciel pour deux Mirage de la base aérienne, entraînement des forces spéciales au posé d'assaut... Sur la base navale, on se prépare aussi à accueillir en mars le porte-avions Charles de Gaulle, le temps d'une halte logistique avant l'océan Indien. (AFP)







Source : https://www.impact.sn/Djibouti-confetti-a-haute-va...

