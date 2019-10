Djibril Dial, 21 ans, retrouvé mort à Philadelphie: Une enquête est ouverte par la police de cette ville. Encore un sénégalais tué ! Cette fois-ci, cela s'est passé à Philadelphie aux Etats-Unis. un Sénégalais âgé seulement de 21 ans, a succombé de ses blessures par balles, de retour de son travail.

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Octobre 2019 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

Djibril Dial, un Sénégalais âgé de 21 ans, a été retrouvé mort suite à des blessures par balles aux Etats-Unis.



Son corps sans vie a été découvert par la police de Philadelphie (Etats-Unis) dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre 2019. Selon l'oncle de la victime Aly Lô, cet incident a dû se produire quand il rentrait de travail.



Le jeune Djibril, selon ses proches, devait même « intégrer la semaine prochaine l’armée des Etats-Unis, pour y faire carrière ». Pour le moment, une enquête est ouverte par la police de Philadelphie pour trouver l'auteur des faits.



Pour rappel, Philadelphie se trouve dans le Nord-est des États-Unis, entre New York et Washington D.C.

