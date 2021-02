Djiddah Thiaroye Kaw: Arrestation d’un faux agent du Service d’hygiène ! Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 08:59 | | 0 commentaire(s)|

La Police de Thiaroye arrête un faux agent du Service d’hygiène. Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a mis fin aux agissements d’un faux agent du Service d’hygiène qui écumait les quartiers Sant Yalla et environs de la Commune de Djidah Thiaroye Kaw. Selon nos sources, les faits se sont produits avant-hier vers 15 heures. C’est […] La Police de Thiaroye arrête un faux agent du service d’hygiène Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a mis fin aux agissements d’un faux agent du service d’hygiène qui écumait les quartiers Sant Yalla et environs de la Commune de Djidah Thiaroye Kaw. Selon nos sources, les faits se sont produits avant-hier vers 15 heures. C’est un boutiquier du nom d’Ahmed qui reçoit la visite inopinée d’un jeune homme d’une forte corpulence. Le quidam demande alors au jeune boutiquier, en l’absence du propriétaire des lieux, de lui vendre du pain. Mais le jeune boutiquier fait comprendre à son client qui n’est rien d’autre que le faux agent d’hygiène qu’il n’y a que le pain ordinaire communément appelé « Tapa lapa » qui était disponible. Sur ce, il sort une carte d’identité floquée aux couleurs nationales pour dire au boutiquier qu’il était employé au service national d’hygiène. Par la suite, le faux agent, dans son euphorie, prend au collet le jeune boutiquier Ahmed pour lui dire qu’il était en infraction pour avoir osé vendre illégalement du pain dans sa maison de commerce. Pire encore, il exhibe un couteau pour le sommer de sortir. Paniqué et dépassé par la tournure des évènements, le jeune boutiquer lance des cris de détresse. Les riverains alertés volent à sa rescousse. Voyant que les carottes étaient cuites, le mal frattente alors de prendre la tangente. Ce qui ne sera que de courte durée. Puisque les populations vont très vite l’appréhender pour ensuite lui faire passer un sale temps avant de le livrer à la Police de Thiaroye qui l’a placé par la suite en garde à vue. Au finish le faux agent d’hygiène L.D, âgé de 32 ans , a été déféré au parquet pour usurpation de fonction, tentative de vol avec violence et usage d’arme blanche



Source : Source : https://www.lasnews.info/djidah-thiaroye-kaw-arres...

