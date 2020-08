Document - Centre Hospitalier National Dalal Jamm - Le PCA Pr Papa Touré claque la porte pour... Le PCA du Centre Hospitalier National Dalal Jamm, le Professeur Papa Touré a déposé sa lettre de démission au Président de la République, Macky Sall, depuis ce lundi 10 août 2020 pour manquements de l'Etat.



Le Professeur, dans sa lettre rappelle au Chef de l'Etat que le Centre fonctionne comme un centre de santé d'autant que les structures essentielles de son plateau technique (laboratoires, imagerie médicale, blocs opératoires, services d'urgence, etc.) ne sont toujours pas fonctionnelles.

S'il estime que ce plateau fait partie des priorités de l'Etat, la subvention de deux (2) milliards F CFA se fait toujours attendre.



Le Pr Touré qui n'était pas au bout de ses peines apprend la décision d'accorder à l'hôpital Dalal Jamm une subvention d'un milliard et demi de francs CFA pour la construction de deux bâtiments destinés à abriter un centre de greffe de moelle et un centre de procréation médicalement assistée.

mLe Professeur est d'avis que cela ne répond pas aux besoins immédiats de cet hôpital, ni à l'urgence qu'impose la pandémie ni à leurs impératifs de santé publique.

En foi de quoi, il s'est déchargé de ses fonctions de PCA.





