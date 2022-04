Documentaire Abdoulaye Wade: la face cachée d'un homme qui incarne l'endurance, la générosité et... Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Avril 2022 à 06:31 | | 0 commentaire(s)| Un homme entier. Un pan entier de l'histoire du Sénégal. Me Abdoulaye Wade, dans ce documentaire réalisé par Leral avec Thialla Loum et Khadija Thioub, montre combien l'ex-président du Sénégal est toujours dans le cœur de la plupart du Sénégal. De l'école primaire où il a fait ses humanités, en passant par ses proches ou ses voisins, les témoignages sont unanimes: généreux, sociable, endurant, est l'homme. "Doundal ba say maye di bawane monsieur le Président"!



