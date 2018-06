Documentaire - Les sept merveilles de l'Islam

Les sept merveilles de l'Islam est un reportage très intéressant et exceptionnel diffusé sur arte.

Un voyage au cœur de l'Islam à travers le portrait de six musulmans qui nous font visiter quelques trésors architecturaux, tels que l'Alhambra en Espagne, la mosquée Bleu d'Istanbul, la mosquée Al-Aqsa, la mosquée de Djenné et la mosquée de Lahore. Les cinq piliers de l'Islam sont également expliqués, en particulier le pèlerinage à la Mecque.

