Documentaire sur le tutoriel Hajj et Omra en français Produit par le ministère des Affaires islamiques dans le Royaume d'Arabie Saoudite

Il s'agit de la vidéo sur la façon d'accomplir le Hadj et la Omra, ainsi que l'étiquette de visiter la Mosquée du Prophète à la bénédiction et la paix mieux statiques de production et le ministère des Affaires islamiques en Arabie arabes ..

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Mars 2018 à 12:08



