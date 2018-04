Documents - Le G 6 décide de suspendre son mot d’ordre : Dénouement de la crise scolaire- Macky Sall sauve le Sénégal d’une année blanche

République du Sénégal

Un Peuple – Un But – Une Foi

Primature

Le Secrétaire Général du Gouvernement Porte-parole

COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT

Monsieur le Président de la République a reçu le vendredi 27 avril 2018, une délégation des syndicats d ’ enseignants membres du G6, faisant suite à son appel pour une reprise immédiate des enseignements sur l'ensemble du territoire national.

Les syndicats d ’ enseignants ont exprimé au Chef de l ’ Etat, après l ’ avoir remercié pour les mesures qu ’ il a déjà prises en faveur du secteur de l ’é ducation, leur disponibilité à répondre favorablement à son appel.

Monsieur le Président de la République a pris acte de cette décision et a indiqué qu ’ il appartient désormais au Gouvernement et aux partenaires sociaux du secteur de l ’ Education et de la Formation de travailler au retour effectif d ’ un climat social apaisé, condition sine qua none d ’ une école de l ’é quité et de la réussite, une école viable, stable et pacifiée.

Le Chef de l ’ Etat s ’ est aussi félicité que le dialogue n ’ ait jamais été rompu entre le Gouvernement et les syndicats membres du G6 et il a par ailleurs félicité tous les acteurs de l ’é cole, les syndicats d ’ enseignants, les organisations de promotion du dialogue social, les associations de parents d ’é lèves et les différents facilitateurs. Il a également exprimé ses remerciements aux Autorités religieuses qui n ’ ont ménagé aucun effort pour un dénouement heureux de la crise scolaire.

Monsieur le Président de la République, au regard de l ’ aspiration profonde des élèves à une éducation de qualité et de leur implication dans la crise qui s ’ est soldée malheureusement par des blessés, a réitéré son engagement pour une école réconciliée avec tous ses acteurs.

Le Chef de l ’ Etat a rappelé ses instructions au Gouvernement pour la mise en place diligente d ’ un guichet unique dédié aux procédures administratives de gestion de la carrière des enseignants, ainsi que d ’ un groupe de travail et de partage autour des conclusions de l ’é tude réalisée par le Gouvernement sur l ’ harmonisation du régime indemnitaire en vigueur au sein de la fonction publique.

Parce qu ’ il considère l ’ enseignant comme l ’é lément clé de la qualité de l ’é ducation, le Chef de l ’ Etat a instruit le Gouvernement de procéder à l ’ inscription progressive des ressources budgétaires nécessaires à la résorption des sommes dues aux enseignants depuis plus d ’ une décennie et qui sont relatives aux évolutions de leur