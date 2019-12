Doha abrite la Supercoupe d’Afrique le 14 février Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad a confirmé la tenue de la Super Coupe d’Afrique le 14 février prochain à Doha (Qatar), a annoncé la CAF sur son site officiel.

‘’Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, et le président de la Qatar football association, (QFA), Seikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, ont signé ce vendredi un accord qui verra la Super Coupe de la CAF se dérouler le 14 février 2020 à Doha, la capitale du Qatar’’, rapporte le site de l’instance dirigeante du football africain.

Le match de Super Coupe opposera l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), vainqueur de la Ligue des Champions CAF 2018-2019 au Zamalek (Egypte), vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF 2018-2019.

En novembre, Mortada Mansour, président du Zamalek, avait menacé, dans des entretiens avec la presse locale, de ne pas se rendre à Doha pour y disputer la Supercoupe d’Afrique.

‘’Après le vote, la majorité des membres du bureau dirigeant a décidé de ne pas se rendre au Qatar. D’autant plus que nous n’avons pas d’ambassadeur là-bas donc nous ne serons pas protégés’’, avait-il argué.

Par ailleurs, c’est la deuxième fois consécutive que Doha accueille la Super Coupe de la CAF dans le cadre d’un accord de coopération entre l’instance dirigeante du football africain et la QFA.

Toujours dans la capitale du Qatar, la Fédération algérienne de football (FAF) et la QFA ont aussi procédé à la signature d’un mémorandum de collaboration.‘’Ce mémorandum stratégique signé entre les deux fédérations prévoit entre autres le développement de la discipline, la formation des cadres techniques ainsi chez les jeunes joueurs surtout sélectionnés dans les différentes équipes nationales’’, indique le document.

‘’Il prévoit également de permettre à la FAF de profiter des expériences de la QFA à travers ses installations à l’image de l’académie Aspire et la clinique spécialisée en médecine du sport, Aspeetar, déjà partenaire de l’instance fédérale algérienne’’, poursuit la même source.

Pays hôte de la coupe du monde 2022, le Qatar a abrité la Coupe du monde des clubs 2019 remportée samedi par le club anglais de Liverpool (1-0 après prolongations) aux dépens de Flamengo du Brésil.

Aps



