Domaine de l'assainissement en Afrique: Le Sénégal lauréat du Prix « Country Achieving Award » Le Sénégal a été honoré, ce jeudi 09 novembre 2023, du prix « Country Achieving Award » ; ce prix lui a été décerné par le Conseil des ministres africains en charge de l'Eau (AMCOW), lors de la septième Conférence africaine sur l'Assainissement et l'Hygiène (AFRICASAN 7), qui se tient du 04 au 11 novembre à Swakopmund, en République de Namibie.

Cette distinction fait suite à la publication du Rapport africain sur l'état de la mise en œuvre de la "Déclaration de Ngor sur l'assainissement et l'hygiène", qui classe le Sénégal à la première place en Afrique de l'ouest et dans le peloton de tête continental.



Elle est décernée en reconnaissance des progrès importants réalisés par le Sénégal en matière d'assainissement et d’hygiène grâce à la vision du Chef de l’Etat, le Président Macky SALL, mise en œuvre par le Gouvernement.



Pour rappel AfricaSan est la plus grande rencontre intergouvernementale panafricaine regroupant les pays, les partenaires internationaux et les parties prenantes de l'assainissement en Afrique.



