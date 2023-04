Domicile de Farba Ngom attaqué : Les responsables politiques de Benno/Matam dénoncent des actes prémédités et préviennent les fauteurs… Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Avril 2023 à 23:34 | | 0 commentaire(s)|

En conférence de presse ce dimanche, la coalition Benno Bokk Yakaar/ section Matam, s’est désolée de l’incendie qui a été provoqué ce vendredi au moment où des affrontements se déroulaient à Ngor. Momo Bâ et ses camarades rappellent, que les auteurs de ces actes de vandalisme, comme des gens malintentionnés, ont ciblé injustement la maison du député Maire des Agnam, Farba Ngom.



Cependant, les responsables de Benno / Matam précisent que cette attaque n'est pas l'œuvre de la paisible population de Ngor dont ils magnifient les relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui existent entre eux et Farba Ngom depuis plusieurs années. Ils considèrent toutefois que cette violence gratuite est l'œuvre de « groupuscules terroristes manipulés et pénétrés par la théorie de la subversion politique et de l'insurrection pour semer le chaos et espérer ramasser le pouvoir dans la rue ».



En tant que militants et responsables politiques de Matam, ces pro-Farba Ngom envisagent de former désormais un bouclier pour protéger leur leader politique, frère et voisin contre toute menace.

