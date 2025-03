Dommages au pont de Keur Massar : Le MITTA et Ageroute rassurent après un accident impliquant un poids lourd

Ageroute Sénégal et le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres ont donc décidé de publier un communiqué pour rassurer les usagers, que « l’ouvrage ne présente aucune menace pour la sécurité et reste parfaitement stable », ajoutant que « les démarches nécessaires sont engagées pour la remise en état de cette section, consistant à remplacer les barrières endommagées et à réparer le béton de scellement ».



La structure explique également que tout est fait pour que le pont soit remis en état dans les plus brefs délais, afin de réduire au maximum les perturbations.



« Le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens et Ageroute Sénégal exhortent les conducteurs à faire preuve de responsabilité et de vigilance, afin d’éviter les collisions récurrentes des ponts et passerelles par les poids lourds », peut-on également lire.