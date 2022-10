Don de fournitures à Guéoul: Le Sg de l'Ofor "arme" les élèves de sa commune

« Cette année les élèves des 7 écoles de la ville n’achèteront ni cahiers ni stylos. Un mécène, natif de Guéoul nous a dotés de 200 cartons de cahiers (32 pages, 50 pages, 100 pages et 200 pages) et de 7 cartons (1000 articles chacun). Ce geste de haute portée sociale vient à son heure dans la mesure où les parents d’élèves éprouvaient d’énormes difficultés financières pour acheter des fournitures. Donc, nous remercions vivement le généreux donateur et incitons les autres fils de la ville à suivre ses pas, car nous sommes tous des produits de l’école publique… » , a fait savoir Mor Talla Guéye, le coordonnateur du collectif des Directeurs d’école de la commune de Guéoul (département de Kébémer).



Amadou Béye Ndiaye, le Secrétaire général de l’Office des forages ruraux(Ofor), a appuyé financièrement à hauteur de 100 mille francs les sept temples du savoir afin qu’ils puissent prendre en charge leur facture d’électricité et de courant. L’Ief de Kébémer n’a pas été oubliée. Elle a bénéficié d’une enveloppe de 300 cent mille en dotation de carburant. Le donateur a déclaré qu’en sa qualité de pur produit de l’école publique il est de son devoir de soutenir les élèves les futurs dirigeants.



Babacar DIOP (Louga)