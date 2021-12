Don de médicaments: Grâce au reportage de Leral, une ONG vient au secours de Beli Thiowi Il y a deux mois, Leral avait entamé une série de reportages à l'intérieur du pays, notamment au Fouta. Dans la localité de Beli Thowi, c'était la précarité incarnée par de valeureux habitants qui se battent nuit et jour, pour des lendemains meilleurs.

Fort heureusement, une ONG basée en France a vu le reportage fait par Leral sur Beli Thiowi, avant de nouer le contact pour subvenir aux besoins de cette communauté.



Un important lot de médicaments y a été livré et les populations sont aux anges. " Nous ne cesserons jamais assez de vous remercier. Grâce à vous, beaucoup d'organisations ont su nos difficultés et certaines commencent à se manifester. Cet important lot de médicaments nous comble et certains endroits dans Beli Thiowi n'en reviennent toujours pas ", a fait savoir cette riveraine, originaire de ladite localité.







