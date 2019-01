Accueil Envoyer Partager sur facebook Donald Trump : Il ne s’est pas montré à la hauteur du Bureau Ovale, selon Mitt Romney Rédigé par Alain Lolade le 2 Janvier 2019 à 12:57 Depuis qu'il a été élu à la tête de la Maison-Blanche, Donald Trump suscite les controverses aussi bien chez les Démocrates que chez les Républicains. Tout récemment, c'est Mitt Romney figure importante des républicains qui a chargé le magnat de l'immobilier.







Mitt Romney, ancien candidat à la présidentielle de 2012 est connu pour être l’une des figures modérées du parti républicain. Il arrive à faire consensus aussi bien dans son parti que chez les démocrates. À la faveur des élections de mi-mandat, il a été élu Sénateur de l’Etat de l’Utah.



Entre Donald Trump et Mitt Romney, ce n’est pas l’amour fou, cependant, l’année dernière, le milliardaire avait apporté son soutien à Romney qui briguait un poste de sénateur dans l’Utah. Après la victoire de Trump en 2016, il se murmurait même que Romney allait intégré l’administration Trump en tant que Sécrétaire d’Etat. Malgré cela, Mitt Romney ne se cache pas pour critiquer avec franchise le président américain.



Lors de la campagne présidentielle de 2016, il avait notamment comparé Donald Trump à un “escroc cupide et misogyne.”



Trump ne fait pas honneur à la fonction de président selon Romney



Tout récemment, le nouveau sénateur de l’Utah a vivement critiqué la gestion du pouvoir de Trump. Selon lui, le locataire de la Maison-Blanche a complètement désarticulé la fonction de président. Il s’est notamment insurgé contre “la nomination de haut responsables avec une expérience plus limitée, l’abandon d’alliés qui ont combattu à nos côtés, et l’affirmation irréfléchie du président selon laquelle les Etats-Unis ont longtemps été un Pigeon”.



Selon Mitt Romney, avec Trump au pouvoir, l’image des Etats-Unis est désormais mal perçue dans le monde entier . ” Les mots et les actions de Trump ont semé le trouble à travers le monde.”

















nouvelletribune.info Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > 31 DÉCEMBRE 2018 : Discours à la Nation du Président Ali Bongo Ondimba La Chine «se prépare à la guerre» et menace Taïwan