Donald Trump: « Le Sénégal est un modèle pour l’Afrique »

Vendredi 5 Avril 2019

Le Président Américain, Donald Trump a adressé un message de félicitations à son homologue sénégalais, Macky Sall, à l’occasion de la célébration de la fête de l’Indépendance. Le successeur de Barack Obama a salué l’engagement du Sénégal pour la démocratie et la stabilité en Afrique.



« Le peuple américain se joint à moi pour adresser nos meilleurs vœux à la République du Sénégal pour la célébration de votre fête de l’Indépendance, ce 4 avril. Les Etats Unis sont un partenaire engagé du Sénégal et nos relations bilatérales sont restées solides depuis votre indépendance en 1960.



Nous saluons l’engagement du Sénégal pour la démocratie, comme en témoigne vos élections pacifiques, un modèle pour le continent. Nous félicitons également les efforts constants déployés par le Sénégal pour renforcer la stabilité& régional et élargir les possibilités d’échanges et d’investissements entre nos deux pays. Je vous félicite, ainsi que le peuple de la République du Sénégal, en cette célébration de 59 ans d’indépendance. »

















Libération

