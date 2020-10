Donald Trump, en difficulté, poursuit sa campagne marathon

Donald Trump poursuit sa campagne à un rythme effréné, avec de multiples déplacements à travers le pays samedi, pour mobiliser ses troupes et rattraper son retard sur son adversaire démocrate Joe Biden, à 17 jours de l’élection présidentielle américaine.



Intense campagne de terrain



Le milliardaire de 74 ans se rend dans l’après-midi dans le Michigan puis le Wisconsin, deux Etats traditionnellement démocrates qu’il avait remportés en 2016, avant de rejoindre Las Vegas le soir pour une tournée dans l’Ouest du pays dès dimanche.



Confronté à des sondages qui le donnent battu, à une pandémie de coronavirus qui a dépassé les 8 millions de cas positifs aux Etats-Unis, et aux doutes qui surgissent dans son propre camp, l’hôte de la Maison Blanche «mise tout» pour combler son retard, a assuré samedi sa porte-parole, Kayleigh McEnany.



«La stratégie du président est de travailler pour avoir les voix du peuple américain. C’est la raison pour laquelle il sera dans deux Etats aujourd’hui et qu’il fera deux meetings demain, et deux autres en Arizona lundi», a-t-elle assuré sur Fox News.



Comme en 2016, Donald Trump, fait une intense campagne de terrain avec plusieurs déplacements par jour. Il s’est rendu vendredi en Géorgie et en Floride, deux Etats qu’il peut difficilement se permettre de perdre s’il veut l’emporter face à Joe Biden le 3 novembre.



Pour mobiliser ses fidèles, il a annoncé, malgré les sondages, «une vague rouge d’une amplitude jamais vue», en référence à la couleur des républicains. «Le jour de l’élection (...), nous allons infliger à Joe l’Endormi une défaite retentissante», a-t-il tonné devant une foule enthousiaste en Floride.



Samedi, le contraste était frappant avec la campagne de Joe Biden, qui n’avait rien à son programme officiel, le candidat démocrate restant dans son fief de Wilmingon, dans le Delaware, avant de partir dimanche pour la Caroline du Nord, un autre Etat-clé.



«Mensonges» et «diversions»



Vendredi, l’ancien vice-président s’est rendu dans le Michigan, qu’il compte faire revenir dans le camp démocrate.



«Tout ce que le président Trump a à offrir aux habitants du Michigan c’est des mensonges et des diversions – pas de plan pour contrôler le virus, pas de stratégie pour sortir notre économie de cette récession, et pas de vision pour unifier notre pays», a taclé Joe Biden, à quelques heures de la visite de son rival dans l’Etat.



Le vétéran de la politique mène de neuf points de pourcentage dans la moyenne nationale des enquêtes d’opinion. Mais surtout, bien qu’avec une marge plus étroite, dans les Etats-clés qui peuvent basculer d’un parti à l’autre à chaque élection.



Comme la Pennsylvanie, remportée d’une courte tête par Donald Trump en 2016, où Barack Obama participera mercredi à son premier évènement de campagne sur le terrain à Philadelphie.



Mais la course est bien plus serrée que ce que laissent apparaître les sondages, a mis en garde cette semaine la cheffe de sa campagne, Jen O’Malley Dillon, se basant sur des sondages internes.



La porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a elle aussi dénoncé samedi des sondages «très gonflés», «conçus pour façonner l’opinion publique plutôt que la jauger».



Reste que plusieurs responsables républicains s’inquiètent ouvertement d’une large victoire démocrate le 3 novembre.



Ben Sasse, élu du Nebraska, a qualifié cette semaine M. Trump de dirigeant «médiocre», dans un enregistrement révélé par les médias. Il a dit craindre un «bain de sang au Sénat pour les républicains», qui contrôlent actuellement la Chambre haute du Congrès.



Ses déclarations ont attisé la colère du président, qui a qualifié samedi sur Twitter le sénateur de «boulet pour le parti républicain» et de «honte pour le grand Etat du Nebraska». (AFPE/NXP)



Source : https://www.impact.sn/Donald-Trump-en-difficulte-p...