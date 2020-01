Donald Trump répond aux menaces de l’Iran: 2 000 milliards de dollars en équipements militaires

La tension entre l’Iran et les États-Unis s’est aggravée après la mort du général Qassem Soleimani, tué vendredi lors d’une frappe américaine ordonnée par Donald Trump. Les Iraniens ont menacé de venger leur général mais dimanche le président américain a affirmé qu’il frapperait le pays plus fort qu’il n’a jamais été frappé s’il menait des attaques en représailles.



“S’ils attaquent encore, ce que je leur conseille fortement de ne pas faire, nous les frapperons très rapidement et très durement qu’ils n’ont jamais été frappés auparavant!"



"Les Etats-Unis ont dépensé 2.000 milliards de dollars en équipements militaires. Nous sommes la plus grande et de LOIN la meilleure armée au monde. Si l’Iran attaque une base américaine ou n’importe quel américain, nous enverrons une partie de ce nouvel équipement dans leur direction et sans hésitation!", a-t-il écrit dans un tweet.