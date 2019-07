Donation: JAMRA et DARAL QURANE demandent à verser les dons dans le compte bancaire de la conjointe du prédicateur

JAMRA et DARAL QURANE remercient les compatriotes qui, au plan national comme de la diaspora, ont déjà manifesté leurs volontés de soutenir Imam Taïb Socé.



Toutefois, elles leur demandent pour des raisons évidentes de transparence, de n’envoyer aucune contribution dans les comptes de JAMRA ou de ceux de DARUL QURANE. Mais, de faire parvenir directement leurs donations dans le compte bancaire de la conjointe du prédicateur, Mme DIABOU SAMB, domicilié à la Banque Islamique du Sénégal (Agence Indépendance), numéro : SN 0790 110 125 301 695 600 167.



Il leur est également loisible de faire parvenir à Imam Taïb Socé leurs souscriptions par transfert d’argent (Orange Money ou Wari) au : +221 77 310 95 86.



JAMRA et DARUL QURANE précisent qu’aucune autre forme de collectes n’a été agréée par la famille et par l’intéressé, et invitent les potentiels donateurs à la plus grande vigilance, relativement à certaines annonces fantaisistes qui pullulent déjà dans les réseaux sociaux.











