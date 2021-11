Douane: Des médicaments frauduleux d’une valeur de 60 millions FCfa, interceptés Le Bureau postal des Douanes de Dakar a saisi, hier, 11 colis, contenant 5 230 boîtes de médicaments, dont la distribution est frappée de restrictions particulières.

Ladite saisie est faite, en marge des opérations de bouclage des réseaux et couloirs de trafics illicites par voie terrestre, maritime ou aérienne. Ces médicaments rares et chers, sont composés essentiellement d’antidépresseurs, d’anticoagulants, d’hypolipidémiants et de lasilix. Ils proviennent de la France selon "Libération" online.



Les premières éléments de l’enquête ont révélé que le réseau ainsi démantelé, opérait en introduisant dans le territoire douanier des médicaments frauduleux par petites quantités. Selon les documents de transport, les médicaments étaient destinés à une officine qui, en réalité n’est qu’un dépôt clandestin détenu par ce réseau criminel.



La valeur totale des médicaments est estimée à 60 millions FCfa. L’évaluation a été faite en présence de Dr. Madické Diagne de la Direction de la Pharmacie et du Médicament. Deux individus impliqués dans ce trafic sont interpellés.



L’enquête se poursuit en collaboration avec les services compétents.



