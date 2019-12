Douane sénégalaise: la 39e promotion est sortie hier La 39e promotion de la Douane sénégalaise est sortie hier. Ils sont 113 agents sénégalais et 10 autres de nationalité bissau-guinéenne, à avoir reçu leurs parchemins, hier, au camp Sémou Diouf de la zone militaire 3 de Kaolack, où ils ont été formés. Les récipiendaires ont effectué des exercices de tir et de simulation avant de recevoir leurs diplômes, rapporte la RFM.

