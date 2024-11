Douanes : Des faux médicaments et du HCL d’une contrevaleur de 523 millions CFA saisis Rédigé par leral.net le Samedi 16 Novembre 2024 à 00:01 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- D'après un communiqué de la Douane, les services de Kaolack sont n'y opéré d'importants saisis. Il s'agit de différents types de médicaments contrefaits d'une contrevaleur totale de 232 millions de francs CFA. Ces saisis sont le résultat combiné de plusieurs opérations engagées par les Brigades des Douanes de Keur-Ayip, de Kaolack, du Pont Serigne Bassirou Mbacké et de Saboya relevant de la Subdivision des Douanes de Kaolack, Région douanière du Centre.

« Au cours de ces mêmes opérations, la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip a mis la main, le 29 octobre 2024, sur des gélules conditionnées dans des boites pour un poids total de quatre (04) kg. Lesdites gélules sont testées positives au 4-Bromo-2-5 dimethoxyphenyl éthylamine HCL par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique. Ladite substance est classée comme stupéfiant (drogue illégale). La contrevaleur totale du produit est estimée à 291 millions de francs CFA », détaille le document.

Par ailleurs, la Brigade maritime des Douanes de Foundiougne, Subdivision du Littoral Sud, Direction régionale des Unités maritimes, a réalisé une saisie portant sur 59 cartons de faux médicaments d’un poids total de 881 Kg. La contrevaleur totale est estimée à 108 millions de francs CFA. La saisie a eu lieu le Mardi 12 novembre 2024 vers 20heures, au large de Djinack, lors d’une opération en mer. La pirogue et les deux moteurs à bord ont été également saisis.L’évaluation des faux médicaments saisis a été effectuée avec le concours du Dr Samba Sarr SENGHOR, pharmacien officiant à Foundiougne. Deux (02) individus ont été interpelés au cours de l’opération et mis à la disposition du Parquet de Fatick. Aussi, grâce au ciblage et le contrôle d’un colis express en provenance du Canada, le Bureau des Douanes de l’AIBD a fait une découverte de 2,7 kg de cannabis d’une contrevaleur estimée à plus de 12 millions de francs CFA. La saisie est réalisée le 06 novembre 2024. Pour tromper la vigilance des agents des Douanes, l’expéditeur avait déclaré des enceintes Bluetooth. C’était sans compter avec les renseignements et moyens de contrôle dont disposent les unités douanières de l’AIBD, notamment le Bureau qui est parvenu à déjouer le subterfuge. L’opération de livraison surveillée qui a suivi cette découverte de cannabis a permis d’appréhender les destinataires. Il s’agit de deux individus, un citoyen sénégalais et un autre de nationalité étrangère.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/douanes-des-faux-medicame...

