Douanes Kaolack / Bilan annuel : 7 tonnes de chanvre indien saisies d'une valeur de plus d'1 milliard de Fcfa.

En prélude à la journée internationale dédiée à la Douane, la subdivision des douanes de Kaolack a fait face à la presse. Ce, pour faire le bilan annuel des affaires contentieuses et des saisies relatives aux trafics de drogues et de médicaments.



D'après le Colonel Mame Assane Cissé, la criminalité transnationale organisée est en train de prendre des proportions inquiétantes. Et s'agissant du bilan annuel, 7 tonnes de chanvre indien d'une valeur de plus d’un milliard de nos francs, ont été saisies par la Douane au niveau de cette zone.



Concernant les affaires contentieuses, elles s'élèvent à 1.772. Lesquelles affaires ont permis de récupérer une somme de 743 millions de Fcfa sous forme d'amendes...

