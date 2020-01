Douanes sénégalaises: plus de 2 tonnes de drogue saisies en 1 an Des saisies record de drogue ont été effectuées ces deux dernières années. C’est ce qu’a déclaré le Directeur général sortant des Douanes, Oumar Diallo, faisant le bilan de son travail, avant de passer le témoin à Abdourahmane Dièye, hier. « Plus de 2 tonnes de drogue ont été saisies entre l’aéroport et le Port de Dakar par la Douane » en 2019, a-t-il, en effet, déclaré, appelant son successeur à poursuivre ces efforts, notamment dans la lutte contre le trafic de faux médicaments. Il a aussi souligné que recettes douanières sont passées de 690 à 1000 milliards FCFA sous son magistère.

