Double Less: «Je vais aider Ama à battre Modou Lô» Le combat Modou Lô-Ama Baldé donne déjà de la salive aux experts. L’un d’eux, Double Less, le seigneur des arènes des années 70, père de Balla Gaye 2 et Sa Thiès, a choisi son camp. Il promet, dans L’Obs, de tout mettre en ouvre pour que Ama remporte la palme



"Techniquement, Ama Baldé est capable de battre Modou Lô. Ceux qui n’ont pas eu la chance de voir son père, Falaye Baldé dans l’arène, peuvent le suivre. Il a tout pris de son père", a soutenu Double Less.



«Je vais m’investir pleinement pour l’aider à gagner son combat contre Modou Lô. Et, ce sera une implication à tous les niveaux. Rien ne sera négligé dans ce combat important pour Ama Baldé et son camp. Ceux qui annoncent que Ama Baldé n’a aucune chance dans ce combat se trompent lourdement. Je ne peux pas rester les bras croisés dans ce combat, parce que tout simplement Ama est mon fils", fait-il savoir

