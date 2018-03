Double Less crache ses vérités : “Sa Thiès est responsable de sa défaite”

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Mars 2018 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

Le père de Sa Thiès n’est pas du tout fier de la prestation de son fils face à Boy Niang 2, dimanche dernier. Double Less liste les erreurs commises par le frère de Balla Gaye 2.



« Je lui avais demandé de respecter son adversaire et de ne pas se précipiter pour aller au contact. Il n’a pas respecté mes consignes. Sa Thiès ne doit s’en prendre qu’à lui-même. Il est responsable de sa défaite. Il n’a pas fait ce qu’il fallait. La parole d’un sage doit être respectée. Je lui avais interdit des choses. Il n’en pas tenu compte. Les conséquences sont là. C’est avec tristesse et déception que je conçois cette défaite », regrette Double Less dans Sunu Lamb.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook