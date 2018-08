Double Less, père de BG2 : « Le mieux pour Balla, c’est de lutter pour Luc »

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Août 2018 à 13:26 | | 0 commentaire(s)|

Le père du Lion de Guédiawaye a avoué l’existence des contacts, et n’est pas contre cette démarche de Luc Nicolaï. Mais, Double Less préfère laisser à Balla Gaye 2 le monopole du choix, écrit-on dans Sunu Lamb.



« Luc Nicolaï m’a appelé. On discute régulièrement. Il m’a parlé de sa volonté d’organiser le combat entre Modou Lô et Balla Gaye2. Je pense qu’il vaut mieux pour Balla Gaye 2 de lutter pour Luc Nicolaï. Mais, je dois préciser que le dernier mot appartient à mon fils. C’est à Balla Gaye 2 de m’éclairer sur certains points et me donner sa décision sur la proposition et l’offre de Luc Nicolaï», explique Double Less.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook