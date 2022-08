Double casquette : Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma répond à ses détracteurs Depuis son engagement en politique, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaindé Fatma, président de la commission Culture et Communication du grand Magal de Touba, a essuyé beaucoup de critiques par rapport justement à l’organisation de ce grand événement. Invité de l’émission Jury du Dimanche sur la 90.3 Iradio, il a expliqué que : "certains me reprochent mon engagement politique. Mais je prends ces critiques avec beaucoup de philosophie."

Le Magal c’est notre bien à nous tous pas seulement les Mourides. Ça appartient à tous les musulmans. Mais, je constate que la plupart des gens qui m’attaquent sont des politiques. Ils disent qu’il y’a une incompatibilité de cette présidence du comité culture et communication et mon engagement politique. J’ai beaucoup d’intentions et d’envie d’aider le Khalife général des Mourides dans la gestion de Touba ».



Il a précisé par la même occasion que : « j’ai accepté de travailler avec le président Macky Sall parce que j’ai eu l’autorisation de mon supérieur hiérarchique à savoir Serigne Mountakha Mbacké. Je pense que s’il y’avait incompatibilité, il ne m’aurait pas permis de le faire. Mieux, il allait me demander de me dessaisir de la commission qui m’a été confiée. Je vais continuer aussi bien au niveau de l’organisation du Magal qu’au niveau de mon engagement politique.



Pour le moment, je préfère m’en arrêter là mais après le Magal, je vais aborder les questions politiques. Je suis un citoyen sénégalais et j’ai mon mot à dire. Tant que le président sera dans les dispositions d’accompagner le Khalife général des Mourides comme il me l’avait dit je continuerai à l’accompagner quelles que soient les pressions, quel que soit le contexte ».



« Ce que Macky a fait à Touba personne ne l’a fait »



Poursuivant, il a indiqué que ce que Macky a fait à Touba personne ne l’a fait. La preuve, dit-il, le président Macky Sall est à 49 milliards d’investissements à Touba. « Vous avez vu l’hôpital, l’autoroute Ila Touba, les autres routes et les quatre forages. Il a beaucoup fait pour Touba », a-t-il soutenu.



Sur une question de savoir qui est-ce qui explique le décalage entre les réalisations de Macky Sall et le choix des électeurs à Touba, il a répondu que cela est dû par le fait que les électeurs sont libres d’apprécier.



« Personnellement, je respecte leur choix et nous allons continuer à travailler pour rectifier le tir. Mais personne ne peut contester ce qu’il a fait pour la ville sainte », a aussi dit l’invité du Jury du Dimanche. Pour finir, il a déclaré qu’il ne sait pas s’il va siéger à l’Assemblée nationale ou pas parce qu’il est également ministre conseiller.



« Le choix sera fait après le 12 septembre de concert avec le président de la République. Moi ce qui m’intéresse c’est de contribuer à la bonne marche de notre pays », a-t-il également indiqué.

