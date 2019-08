Double infanticide de Beaucaire: Les corps d’Ibrahima et Seynabou attendus à Dakar, le 14 août 2019 Les corps d’Ibrahima et Seynabou, les 2 enfants de la Sénégalaise Fatou Kiné Fall, tués à Beaucaire, en France, samedi dernier, par leur propre père français, Emmanuel, sont attendus le 14 août prochain au Sénégal, selon "L’Observateur".

Le journal indique qu’ils seront inhumés à Dakar et non à Tambacounda, ville d’origine de leur maman. C’est la décision de Fatou Kiné Fall qui vit dans la capitale, selon le journal, qui cite une source proche de la famille.



La Sénégalaise avait divorcé de son mari français, Emmanuel, qui supportait mal la séparation d’avec son épouse.

